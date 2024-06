Rui Coutinho será o novo presidente da SATA

O antigo diretor regional dos Transportes Aéreos Rui Coutinho será o novo presidente da companhia aérea SATA, revelou hoje o Governo dos Açores, que decidiu criar um conselho estratégico para "tornar mais robustos os processos de decisão" da empresa.

"Relativamente ao conselho de administração da SATA Holding, S.A., o Governo dos Açores indica para presidente o doutor Rui Miguel Furtado Coutinho, a quem incumbirá a indicação dos restantes elementos que constituirão a equipa no conselho de administração, que manterá todas as competências atualmente consagradas nos estatutos da companhia", disse hoje em conferência de imprensa a secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral.

Segundo a governante, Rui Coutinho "conta com uma experiência de vários anos no setor da aviação e transporte, tendo sido diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e diretor regional da Mobilidade".

Rui Coutinho desempenhou ainda as funções de chefe do departamento de Operações Aeroportuárias do Aeroporto de Ponta Delgada, diretor do Aeroporto de Santa Maria e chefe de Divisão de Planeamento, Gestão e Controlo da Direção dos Aeroportos dos Açores, sob gestão da ANA Aeroportos de Portugal, "tendo coordenado as áreas de planeamento e controlo de gestão, investimentos, marketing, licenciamento, ambiente e sistemas de informação", disse.

Berta Cabral acrescentou que o novo presidente da SATA terá como prioridade "o estrito cumprimento do Plano de Reestruturação aprovado pela Comissão Europeia".

O plano, como referiu, deverá conter a estabilização da reorganização da estrutura empresarial, a adequação da operação, com melhoria da eficiência e redução de custos, a salvaguarda da SATA Air Açores, "a efetivação da privatização da Azores Airlines", a reestruturação e alienação do negócio de 'handling' como companhia autónoma do grupo SATA e a apresentação de uma proposta num eventual novo concurso de Obrigações de Serviço Público (OSP) territoriais, "uma vez que a companhia está proibida de realizar rotas deficitárias".

A titular da pasta da mobilidade nos Açores indicou também que o executivo decidiu manter no conselho de administração da SATA, como administradores não executivos, Bernardo Oliveira e João Crispim Ponte, "visando o acompanhamento do trabalho no âmbito do Plano de Reestruturação".

O futuro presidente da SATA, Rui Coutinho, vai ocupar o cargo que foi deixado vago por Teresa Gonçalves, que se demitiu em 09 de abril, por "motivos pessoais", segundo o executivo açoriano.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente do grupo empresarial em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.

No encontro de hoje com os jornalistas também esteve presente o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública dos Açores, Duarte Freitas, que revelou que o executivo regional decidiu que será criado, "com dignidade estatutária, um conselho estratégico com o propósito de tornar mais robustos os processos de decisão em matérias consideradas estratégicas, promovendo um alinhamento de todos os interesses envolvidos e robustecendo a reflexão do papel da SATA para a região".

"O Governo Regional dos Açores entende que a criação de um Conselho Estratégico na estrutura de governo da SATA Holding, S.A. se afigura pertinente, especialmente para facilitar e aprofundar os debates acerca dos principais desafios estratégicos com que a empresa se depara, acolhendo as perspetivas de vários representantes dos interesses dos açorianos e do grupo SATA", afirmou.

Duarte Freitas adiantou igualmente que o futuro conselho estratégico terá entre sete e nove membros e será liderado "por uma personalidade de reconhecido mérito e idoneidade profissional, que prime pela capacidade de pensamento estratégico e desenvolvimento empresarial".