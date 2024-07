Putin felicita novo Presidente e espera reforçar relações bilaterais

O Presidente russo, Vladimir Putin, felicitou hoje o novo Presidente do Irão, Massoud Pezeshkian, que venceu a segunda volta das eleições presidenciais, anunciou o Kremlin em comunicado.

"Espero que o seu trabalho como Presidente contribua para o reforço de uma cooperação bilateral construtiva e global em benefício dos nossos povos amigos", sublinhou Vladimir Putin numa mensagem de felicitações a Massoud Pezeshkian, desejando-lhe "sucesso, saúde e prosperidade".

"As relações russo-iranianas são amistosas e de vizinhança", acrescentou.

De acordo com Putin, enquanto aliados fortemente sancionados pelo Ocidente, a Rússia e o Irão "coordenam eficazmente os seus esforços para resolver as atuais questões da atualidade internacional".

O candidato reformista Massoud Pezeshkian venceu a segunda volta das eleições presidenciais no Irão, à frente do ultraconservador Said Jalili, anunciou hoje o Ministério do Interior iraniano.

O deputado Pezeshkian, de 69 anos, recebeu mais de 16 milhões de votos contra mais de 13 milhões de Jalili, um antigo negociador do programa nuclear iraniano, num total de 30 milhões de boletins de voto contados, de acordo com as autoridades eleitorais.

Com uma taxa de participação de 49,8%, as eleições presidenciais no Irão precipitaram-se após a morte do Presidente ultraconservador Ebrahim Raissi num acidente de helicóptero, em maio.