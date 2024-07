PSP deteve 11 condutores em estado de embriaguez e 10 sem carta esta semana na Madeira

O balanço de sinistralidade rodoviária, hoje emitido pela Polícia de Segurança Pública, dá conta de que, na semana compreendida entre os dias 28 de Junho e 4 de Julho, foram detidos 11 condutores por condução de veículo em estado de embriaguez e 10 por condução sem habilitação legal, na Madeira e Porto Santo.

De acordo com a nota enviada à imprensa, houve ainda uma detenção por desobediência/recusa de teste ao álcool, em Santa Cruz; uma detenção por desobediência/carta apreendida no Funchal; e uma detenção por desobediência (condução de veiculo durante as 12 horas seguintes a teste de alcoolémia positivo) no Porto Santo.

Quanto a acidentes, registaram-se 71 sinistros nas estradas da Região, a maioria no concelho do Funchal (26), seguindo-se Santa Cruz (14) e Câmara de Lobos (11). Este número de acidentes resultou num total de 17 feridos ligeiros, (9 no Funchal, 3 em Câmara de Lobos, 1 na Ribeira Brava, 1 na Ponta do Sol, 2 em Machico e 1 em Santa Cruz). A maioria tratou-se de colisões 55), despistes (12), atropelamentos (3), outros (1).