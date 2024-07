Albuquerque vai reforçar no parlamento a importância da aprovação de um orçamento

Miguel Albuquerque não se compromete, para já, com uma recandidatura em caso de eleições regionais antecipadas, num cenário em que o Programa de Governo e o Orçamento Regional não sejam aprovados amanhã, no parlamento madeirense.

Para a sessão que ocupa todo o dia desta quinta-feira, o presidente do Governo diz insistir na tese da importância de a Madeira ter um orçamento aprovado. "Não podemos ficar sem orçamento em 2024, pois isso traz consequências nefastas para as famílias, para os agentes económicos , para os empresários e para as instituições", disse Albuquerque, remetendo para depois qualquer outra decisão, seja qual for o cenário.