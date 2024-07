Acidente na via rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente entre várias viaturas, ocorrido há instantes na via rápida, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, está a causar um forte congestionamento no trânsito.

Aparentemente deste acidente não resultaram feridos, apenas danos materiais nos automóveis.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local para tomar conta da ocorrência.