Novo acidente na Via Rápida

Aconteceu, há instantes, mais um acidente na Via Rápida, desta feita no sublanço Pestana Júnior, no túnel de João Abel de Freitas, no sentido Machico- Ribeira Brava.

Ainda não foi possível aferir se existem feridos e quantas viaturas estão envolvidas no acidente.

A fila de trânsito, segundo a aplicação 'Info Vias', conta com mais de 2 quilómetros de extensão.

O sinistro ocorreu entre o km 18 e o km 15.9.