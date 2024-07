RIR apoia "verdadeiros partidos da oposição" que votem contra novo Programa de Governo

A coordenadora Regional do Partido Reagir Incluir Reciclar (RIR), Liana Reis, manifestou hoje o seu "total apoio aos verdadeiros partidos da oposição", solicitando que "não tenham medo de votar pela nossa liberdade, ou seja, que votem contra este Programa de Governo reestruturado mas na mesma enganador apresentado por Miguel Albuquerque".

Quanto ao debate do Programa do XV Governo Regional, que decorreu esta manhã, Liana Reis considera que "mais uma vez, assistimos a uma autêntica encenação, hoje na ALRAM". "De um lado, os protagonistas do costume, com Miguel Albuquerque como figura principal a denunciar cada vez mais o receio do levantamento da imunidade e, do outro, os verdadeiros partidos da oposição", explicitou.

Na opinião da dirigente regional do RIR os partidos que se abstenham na votação do Programa de Governo, agendada para esta tarde, são "falsos partidos da oposição", pois "estarão a colaborar a favor da corrupção e não contra a mesma".

Refira-se que, depois da retirada de um primeiro Programa, devido ao chumbo anunciado do documento por PS, JPP e Chega (que, juntos, reúnem 24 deputados, equivalentes a uma maioria absoluta), Miguel Albuquerque apresentou na terça-feira, no parlamento regional, uma nova proposta com alterações sugeridas nas rondas negociais.

Enquanto PS e JPP mantêm o voto contra (somando 20 mandatos), o CDS-PP (com o qual o PSD tem um acordo parlamentar, reunindo 21 deputados) vai votar a favor e o deputado único da IL vai abster-se. Das restantes forças representadas na Assembleia Legislativa, a deputada única do PAN admitiu viabilizar o documento, sem confirmar o sentido de voto, e o Chega (com quatro assentos) remeteu esse anúncio para hoje.

Como a aprovação do Programa do Governo, votado sob a forma de uma moção de confiança, não exige uma maioria absoluta, basta a abstenção do Chega para que a proposta seja aprovada.