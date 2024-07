Centristas defendem verificação independente das eleições presidenciais na Venezuela

"Só uma verificação independente das eleições presidenciais na Venezuela pode contribuir para pacificar o país e devolver a confiança aos cidadãos", refere o CDS Madeira, em nota enviada hoje à imprensa, onde acrescenta que "enquanto não existir uma verificação imparcial dos resultados, enquanto se impedirem instituições e organizações internacionais de acompanharem o sufrágio e a contagem de votos, persistirá sempre a dúvida sobre os resultados das eleições e a vontade soberana dos venezuelanos".

Os centristas consideram que a verdadeira Democracia exige eleições livres e justas, sem condicionamentos nem constrangimentos sobre os cidadãos. "A Venezuela precisa de paz, de democracia, de segurança e de desenvolvimento que só uma mudança política pode trazer. O CDS faz votos para que, Governo e Oposições, possam dialogar e encontrar compromissos para uma verificação imparcial dos resultados das eleições, evitando mais divisões e mais confrontos políticos e sociais".

Na mesma nota, o CDS saúda a comunidade madeirense residente na Venezuela, ciente de que a sua dimensão e importância socioeconómica podem contribuir para uma mudança no país e para uma desejável recuperação da economia com justiça social e para garantir a regeneração do Estado de Direito Democrático.