Filipe Sousa leva ambulância para o Governo a reunião de câmara

Filipe Sousa vai concretizar o prometido e vai entregar uma ambulância para transporte de doentes não urgentes ao Serviço Regional de Saúde, é a resposta à crítica feita pelo secretário regional de Saúde na sequência da decisão do presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz de doar material de protecção civil e uma ambulância a Cabo Verde. Pedro Ramos acusou na altura a administração municipal de tomar decisões independentes e desnecessárias. A proposta vai amanhã à reunião de câmara para aprovação.

“Não vivemos apenas preocupados com questões de políticas comezinhas e tantas vezes egoístas, vivemos a olhar para fora, para o que nos rodeia e para a forma como podemos fazer e ajudar”, declarou no espaço de opinião publicado no dia 24 deste mês o presidente da Câmara, respondendo às críticas. “Como prova desta atitude que nos diferencia do Dr. Pedro Ramos, lanço aqui uma oferta de forma pública, a qual pretendo já formalizar esta semana através de um ofício à Secretaria da Saúde”, deu conta, desafiando o Governo a aceitar a oferta.

Segundo Filipe Sousa, esta doação é um acto de “solidariedade” para com a tutela, que enfrenta dificuldades, disse, no transporte de doentes não urgentes, “e através dele para com a população madeirense”, escreveu então no JM. “Para nós, a solidariedade não tem cores políticas, nem fronteiras. Veremos se o senhor secretário Pedro Ramos consegue ver além da sua própria sombra”, desafiou.

Amanhã a proposta é levada em mão pelo presidente da Câmara, eleito pelo Juntos Pelo Povo, e deverá ser aprovada na reunião semanal do Executivo.