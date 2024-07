Rio Ave e Nacional empatam 1-1 em jogo particular

O Rio Ave, da I Liga portuguesa de futebol, e o Nacional, também do principal escalão, empataram hoje 1-1, em jogo particular realizado no Estádio dos Arcos, em Vila do Conde.

Logo no primeiro minuto, o médio João Graça colocou os vilacondenses em vantagem, após um primeiro remate de Amine Rehmi, sendo que o golo do empate surgiu já nos instantes finais, por intermédio do defesa Jordi Pola, que fixou o resultado final.

O Rio Ave tem mais um jogo de preparação agendado, frente ao Swansea, do segundo escalão inglês, que vai ter lugar no sábado, às 15:00, no estádio do conjunto galês, antes da visita ao Sporting, para o jogo inaugural da edição 2024/25 da I Liga, no dia 09 de agosto, às 20:15.

A pré-época dos nacionalistas encerra no fim de semana, com a participação no Torneio da Autonomia, no Funchal, com o conjunto insular a enfrentar o FC Porto B, no sábado, às 15:00, no Estádio da Madeira, na partida que abre o certame, que conta ainda com o Marítimo, da II Liga, e o Marítimo La Guaira, da Venezuela.

Recém-promovido à I Liga, três anos depois da última presença, o Nacional inicia o campeonato no dia 10 de agosto, às 15:30, com a visita ao reduto do também promovido AVS.