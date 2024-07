Sustentabilidade ambiental promovida no desporto automóvel

As provas de desporto automóvel que se realizam na Região vão apostar, cada vez mais, na promoção da sustentabilidade ambiental.

Isso mesmo se depreende do protocolo de colaboração hoje assinado entre a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente (SRAPA) e a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), com vista à realização de iniciativas e acções conjuntas, através da Direcção Regional de Ambiente e Mar, do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e da Águas e Resíduos da Madeira.

Pedro Pereira, vogal da FPAK, destaca o conjunto de iniciativas que estarão já no terreno no âmbito do Rali Vinho da Madeira, focadas, sobretudo, no tratamento dos resíduos, mas também em acções de sensibilização e em programas de reflorestação para compensação das emissões de carbono.

“O protocolo de colaboração entre a FPAK e a SRAPA prevê ainda articulação na organização de eventos de desporto automóvel em acções destinadas à sensibilização junto da população, antes dos eventos, e junto dos adeptos, durante os eventos”, refere a Secretaria, em comunicado.

De acordo com a mesma fonte, “a colaboração estará igualmente prevista na realização de debates, grupos de trabalho, eventos e programas organizados pela FPAK dedicados aos temas do ambiente e da sustentabilidade, com o objectivo de informar, educar e esclarecer sobre temas como acção climática, gestão de resíduos e economia circular, qualidade do ar e ruído, recursos hídricos, conservação da natureza, geo e biodiversidade”.

Da parte da Secretaria Regional, este protocolo consolida o movimento colaborativo necessário para implementar boas práticas junto de toda a sociedade.