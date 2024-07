MadeiraShopping recebe exposição '+Ambiente: Ambiente e Ação Climática em números'

Na próxima quarta-feira, dia 24, a Direcção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas, em conjunto com o MadeiraShopping irá expor num dos corredores do centro a exposição '+Ambiente: Ambiente e Ação Climática em números'.

Trata-se de uma mostra que tem por base o relatório anual com o mesmo nome e que aborda um conjunto de indicadores que dão uma perspetiva do estado do ambiente na Região, indica nota à imprensa.

Através do '+AmbienteMadeira' será possível perceber a evolução e a tendência de alguns dos descritores ambientais e de ação climática mais relevantes nos últimos anos, avaliando-se o desempenho ambiental da Região. Por exemplo, no documento pode-se ler que a 'Água Segura para Consumo Humano' apresenta índices de qualidade muito elevado, com mais de 96% de todas as análises a cumprir todos os parâmetros químicos, físicos e microbiológicos de qualidade.

Ao todo são 20 painéis, que combinam gráficos a análises curtas referentes a 18 fichas temáticas de indicadores, organizadas em 8 domínios ambientais: Energia e Clima, Ar, Água, Solos e Biodiversidade, Riscos Ambientais, Economia e Ambiente, Resíduos e Programas Ambientais.

O relatório completo deste trabalho pode ser descarregado no site da Direcção regional em. https://www.madeira.gov.pt/draac/Estrutura/DRAAC/Areas/A%c3%a7%c3%a3o-Clim%c3%a1tica/ctl/Read/mid/12974/InformacaoId/221239/UnidadeOrganicaId/14/CatalogoId/0