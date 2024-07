SINTAP e Secretaria do Ambiente em negociações sobre a Polícia Florestal

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP reuniu com a secretária regional Rafaela Fernandes, com vista a discutir o subsídio de risco e a revisão da carreira da Polícia Florestal.

“Os nossos objectivos prendem-se com uma revalorização e reestruturação da carreira, por forma a garantir uma maior atractividade de ingresso, permitindo atrair um maior número de candidatos, assim como encontrar os melhores mecanismos que garantam uma justa posição indiciária em função da experiência adquirida”.

Em nota à imprensa, o SINTAP defende que a carreira deverá iniciar-se num índice superior ao actual e equivalente aos previstos para as carreiras policiais. “Pensamos que a Sr.ª Secretária converge connosco nestes princípios e acordamos que até final de Agosto, princípio de Setembro, teremos propostas concretas para trabalharmos”.

Entendem ainda que deverá ser construído um mecanismo de ajustamento que permita que na sua transição, seja respeitada a experiência e a diferenciação salarial, não colocando os mais antigos em posição idêntica aos novos ingressos.

No que concerne à criação do subsídio de risco, que deverá ser equivalente ao previsto para as outras Forças Policiais. Como é sabido o valor de base proposto é de pelo menos 300 euros. “Nesta matéria a Secretaria Regional não se compromete com um valor, desde já, mas concordou com a criação desse subsídio”.

Foi ainda discutido o reforço dos efectivos para esta corporação, mas também uma necessária reserva de recrutamento para fazer face a necessidades, cada vez mais exigentes na procura de um reforço de qualidade nos serviços prestados.

“Pese na reunião, termos abordado, também, aspectos relativos à criação da Carreira Especial de Medico Veterinário, da revalorização da Carreira de Vigilante da Natureza, assim como, das matérias de contratação coletiva da GESBA e da ARM, daremos oportunamente mais informações sobre estas temáticas”, assumiu o SINTAP.