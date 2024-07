ARM e SITE em diálogo construtivo

Dando seguimento ao compromisso assumido de acompanhamento de todos os temas de interesse dos trabalhadores da ARM – Águas e Resíduos da Madeira, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes reuniu com a administração da empresa e com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas.

Na ocasião foram debatidos os interesses das partes na organização mais eficiente e equilibrada dos horários das equipas afetas à Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira (ETZL/ET), tendo-se alcançado uma situação de equilíbrio que corresponde à alteração, a 1 de agosto, do horário de trabalho da equipa da tarde para o período entre as 15h00 às 22h30, prevendo-se nova alteração do horário para o período entre as 15h00 às 22h00, a partir de 1 de janeiro, com a adoção do período normal de trabalho de 35 horas preconizado no Acordo de Empresa aplicável.

Por fim, a ARM reiterou o seu compromisso com a formação contínua dos seus trabalhadores, nomeadamente a considerada pertinente para o cumprimento das novas especificações técnicas dos resíduos de embalagens provenientes da recolha seletiva.