EB1/PE do Boliqueime distinguida no âmbito do Programa Eco-Escolas

A escola EB1/PE do Boliqueime foi distinguida, com diversos prémios a nível nacional pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), no âmbito do Programa Eco-Escolas. O estabelecimento de ensino localizado no concelho do Funchal destacou-se em cinco desafios, evidenciando o seu compromisso com a sustentabilidade e a educação ambiental.

Foram conquistados três primeiros prémios nomeadamente nos desafios 'Geração Verdão', 'Brigada da Cantina' e 'Jogo da Dieta Mediterrânica'. Este reconhecimento sublinha o trabalho exemplar da escola na promoção de práticas ecológicas e promoção de uma alimentação saudável.

Além dos primeiros lugares, a escola também foi galardoada com duas menções honrosas: 'Painel da Alimentação – Aditivos no Lanche' e 'Resíduos, Energia do Futuro – Prio'. "Estes prémios demonstram uma abordagem inovadora e consciente em relação à problemática dos aditivos alimentares e à gestão sustentável dos resíduos e da energia2, refere nota enviada pela escola.

"Estes prémios refletem o empenho de toda a comunidade escolar da EB1/PE do Boliqueime em criar um ambiente educativo que valoriza a sustentabilidade e a preservação ambiental. A dedicação dos alunos, professores e colaboradores tem sido fundamental para o sucesso alcançado, servindo de exemplo inspirador para outras instituições e reforça o papel crucial da educação ambiental na formação das gerações futuras", conclui.