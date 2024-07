PAN preocupado com aumento de automóveis em circulação nas estradas madeirenses

O PAN está preocupado com o aumento do número de automóveis existentes na Região e consequente aumento do tráfego rodoviário, cujos números foram hoje actualizados pela Direcção Regional de Estatística (DREM), com aumento de 5,1% na Via Rápida e de 9,1% nas Vias Expresso.

Nessa linha, o partido Pessoas - Animais - Natureza (PAN) diz-se igualmente preocupado com o aumento de acidentes nas estradas da Madeira, facto que associam ao aumento do número de carros em circulação, pedindo, por isso, "uma resposta imediata e eficaz para garantir a segurança de todos os utilizadores das vias públicas", conforme referem em comunicado enviado às redacções.

"O aumento do trânsito nas nossas estradas tem levado a um número preocupante de acidentes, colocando em risco a vida e a segurança das pessoas. É crucial promover campanhas de sensibilização contínuas, utilizando os painéis digitais com mensagens educativas ao longo do dia e não apenas em situações de piso molhado. A educação e a consciencialização são fundamentais para a mudança de comportamentos e para a prevenção de acidentes", salienta Válter Ramos, comissário político.

O PAN defende a instalação de radares de controlo de velocidade em pontos estratégicos das estradas regionais, uma medida que, entendem, vai permitir "controlar os excessos de velocidade frequentemente verificados".