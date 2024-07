Pavimentação da 'Pestana Júnior' no Funchal arranca amanhã

A Câmara Municipal do Funchal dará início, amanhã, aos trabalhos de pavimentação a Rua Dr. Pestana Júnior, no segmento compreendido entre a saída do viaduto da Via 25 de Abril e a viragem para o estabelecimento Baleia Verde. A intervenção tem prevista uma duração de duas semanas.

Em comunicado, a autaqruia informa que no decorrer dos trabalhos uma das vias de trânsito estará sempre disponível, de modo a minimizar eventuais constrangimentos para os utilizadores daquela artéria.

"Atendendo a que pavimentação se inicia junto à saída do viaduto que liga a Via 25 de Abril à Rua Dr. Pestana Júnior, torna-se necessário interromper o acesso ao viaduto nas manhãs de terça e quarta, dias 23 e 24 de Julho. Nestes dois dias, casos os trabalhos de fresagem e pavimentação terminem antes do período definido, será reposta a normal circulação rodoviária no viaduto", informa a Câmara Municipal do Funchal.

Como alternativa, os condutores que circulam na Via 25 de Abril em direcção à Rua Dr. Pestana Júnior, podem circular pelo túnel de acesso à Rua da Ribeira de João Gomes (Auto Silo Campo da Barca) e inverter a marcha na ponte junto ao edifício da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas.

A Câmara pede aos condutores que se mantenham "atentos às comunicações da Câmara Municipal do Funchal" e sugere, mesmo, a consulta da plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt para mais informações.