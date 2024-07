Funchal acolhe Fórum de Sustentabilidade no Desporto Automóvel

O edifício do Colégio dos Jesuítas, no Funchal, vai receber, na na próxima quarta-feira, dia 31 de Julho, pelas 16h30, um Fórum de Sustentabilidade Ambiental no Desporto Automóvel.

A iniciativa, que decorre, por ocasião do Rali Vinho da Madeira, sexta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, é organizada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), em parceria com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) e o Rali Vinho Madeira (RVM).

Este Fórum de Sustentabilidade Ambiental no Desporto Automóvel pretende debater a responsabilidade social e o compromisso do desporto automóvel na busca das melhores práticas ambientais.

O programa do evento prevê a intervenção de várias personalidades ligadas ao desporto automóvel e sobretudo às questões ambientai, nomeadamente: Pedro Barros Pereira, membro da direcção da FPAK e responsável pela sustentabilidade ambiental; Bárbara Silva, directora de sustentabilidade da FIA; José Paulo Fontes, presidente da comissão organizadora do RVM; Cora Teixeira, directora de serviços de qualificação turística, em representação do secretário regional da Economia, Turismo e Cultura; Nelson Correia e Fernando Mascôto Spínola, Delegados Ambientais da FPAK, Juan Santos, Comissário Ambiental, José Pedro Fontes, Armindo Araújo e João Silva, pilotos de ralis; Pedro Melvill Araújo, membro da direcção da FPAK e director do Rali Vinho Madeira; Hélder Spínola da Universidade da Madeira e António Filipe, director do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, em representação da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente e Elsa Fernandes, vice-reitora em representação do reitor da Universidade da Madeira.