Ordem dos Advogados atribui medalhas a madeirenses com 35 anos na profissão

O Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados assinalou hoje o seu 44.º aniversário e a cerimónia de comemoração que decorreu no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF, antigo matadouro) incluiu a entrega de medalhas a 26 madeirenses que completaram 35 anos de exercício de profissão. A bastonária Fernanda Almeida Pinheiro e o presidente do Conselho Superior da Ordem, Paulo Sá e Cuinha, marcaram presença no evento, tal como os presidentes do Governo Regional e da Assembleia Legislativa da Madeira e o representante da República.

Ver Galeria Fotos Miguel Espada/Aspress

Estiveram presentes para receber a distinção os seguintes advogados: Adolfo Brazão, António Franco Viveiros, António Pinheiro Gonçalves, António Rentróia, Augusto Marques, Borges Chaves, Casimiro Silva, Fernando Ramos, Isabel Londral, Tranquada Gomes, João Lima Gonçalves, João Lizardo, José António Martins, José Luís Nunes, Manuel Alves Teixeira, Manuel José Caetano, Marcolino Félix Pereira, Regina Franco Sousa, Rui Antero Pestana e Simplício Mendonça. Não estiveram presentes mas foram igualmente distinguidos: Coito Pita, Edgar Aguiar, Fernando Campos, Luciano Jardim, Manuel Pegado e Matilde Matias.

Manuel Alves Teixeira, porta-voz dos agraciados, disse que “exercer advocacia durante 35 anos não é tarefa fácil”, pois é uma profissão que “exige muita garra e combatividade”. Explicou-o citando o seu antigo patrono, Simeão Mendes, que costumava dizer que os clientes dos advogados eram mais difíceis do que os dos médicos, arquitectos, engenheiros e notários, pois aqueles “entram no nosso escritório já em conflito com alguém”, seja a mulher num processo de divórcio, seja a família num processo de inventário.

Alves Teixeira elogiou o desempenho da equipa presidida por Artur Baptista no Conselho Regional da Ordem dos Advogados. “Tem feito um trabalho espectacular, tomado uma série de medidas que têm beneficiado os membros e o melhor exemplo é o consultório médico que tem prestado apoio. Isso merece o louvor dos advogados”, declarou, enaltecendo ainda o desenvolvimento de actividades, algumas de cariz recreativo, que têm dado notoriedade e visibilidade à Ordem dos Advogados e aos próprios advogados.