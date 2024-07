RIR garante que tem denunciado "situações desumanas" no Estabelecimento Bela Vista

O partido RIR afirma que tem vindo a denunciar as "situações desumanas" que se verificam no Lar da Bela Vista, no Funchal, à semelhança do que fazem outros partidos. No entanto, assume que é mais difícil fazer passar a sua mensagem por não ser um partido com assento parlamentar.

Num comunicado enviado à redacção, o RIR indica que ainda no passado dia 15 manifestou o apoio "aos idosos residentes, devido a uma denúncia de um familiar sobre a suposta situação do não funcionamento das caldeiras de aquecimento da água para prestação dos cuidados de higiene". No dia 22 voltaram a frisar a questão, que voltou a ser confirmada ao partido este fim-de-semana, por alguns familiares que indicam que o problema continua.

" Ora, se isto é desumano para os idosos, imaginemos para os funcionários que lá trabalham. Preocupados com o bem estar dos idosos, sobrecarregam a sua jornada diária a aquecer a agua no fogão e a transportar a mesma para as unidades dos utentes!", indica Liana Reis, que diz ser urgente encontrar solução para este problema.