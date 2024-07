Paula Margarido defende mais meios para o Estabelecimento Prisional do Funchal

Realçando a importância de uma aposta clara e efectiva na reinserção social daqueles que, cumprindo uma pena, voltarão à sociedade – até porque, caso não exista esse trabalho e essa aposta na formação e reintegração destes cidadãos, é o mesmo “que convidá-los a continuar a praticar crimes” – os deputados do PSD/Madeira eleitos à Assembleia da República visitaram nesta segunda-feira o Estabelecimento Prisional do Funchal.

Durante a visita, a deputada Paula Margarido destacou a necessidade de mais meios para a instituição, tanto para garantir este trabalho quanto para atender às necessidades dos reclusos, especialmente nos cuidados de Saúde, como a Saúde Oral e a Psiquiatria.

Essa preocupação surge devido às dificuldades em recrutar profissionais de Saúde para o Estabelecimento Prisional, já que os valores oferecidos para as consultas “são valores abaixo da média e muito abaixo dos praticados no mercado”.

“Esta é uma fragilidade que temos de saber ultrapassar e o nosso objetivo é tentar construir pontes, quer a nível nacional quer regional, para encontrarmos as melhores respostas”, explicou a deputada, lembrando que o financiamento deste Estabelecimento compete à República, mas que as necessidades em questão podem ser atendidas com a colaboração das entidades regionais, sendo fundamental agir de forma articulada.

Paula Margarido, do ponto de vista da reinserção social, sublinhou que este Estabelecimento já foi reconhecido pelas suas boas práticas, especialmente nas artes, mas destacou a importância de conhecer os programas e iniciativas que a direcção tem previstas para garantir que esta continue a ser uma prioridade, para o bem dos reclusos e seu retorno à comunidade.

“O Governo da República está confrontado com vários problemas que não foram solucionados pelo Governo socialista que esteve oito anos no poder e que não teve resposta em inúmeros dossiers, sendo este um deles”, concluiu.