Homem detido no Reino Unido depois de esfaquear soldado britânico

Um homem de 24 anos foi detido por suspeita de tentativa de homicídio depois de um soldado ter sido esfaqueado numa rua perto de um quartel no sudeste de Inglaterra, comunicou a polícia britânica.

O incidente, que deixou o militar gravemente ferido, ocorreu na terça-feira ao fim da tarde em Sally Port Gardens, Gillingham, cerca de 50 quilómetros a sudeste de Londres.

Não se sabe o motivo do crime, mas a polícia do condado de Kent afirmou que "estão a decorrer inquéritos para apurar as circunstâncias".

Segundo o exército britânico adiantou que a vítima, na casa dos 40 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado por via aérea para um hospital para receber tratamento.

O primeiro-ministro Keir Starmer afirmou estar "chocado e horrorizado", escreveu na rede social X.

"Todos os nossos pensamentos estão com o soldado, a sua família e a nossa comunidade das Forças Armadas, que servem para nos manter a todos seguros. Desejo-lhe uma rápida recuperação", acrescentou.

O ministro da Defesa, John Healey, também classificou o ataque como chocante.

Testemunhas afirmaram que um agressor, usando uma máscara de esqui, chegou numa motorizada, atacou o soldado e depois fugiu.

Um suspeito foi preso meia hora, segundo a polícia, tendo sido identificado apenas como "um homem local de 24 anos".

A estrada onde a polícia o ataque ocorreu fica perto de Brompton Barracks, um quartel-general do exército britânico, que não confirmou informações da comunicação social de que o soldado estava fardado na altura do ataque.

Num comunicado, o exército disse que está a "trabalhar em estreita colaboração com a polícia de Kent para compreender o que aconteceu e apoiar a investigação".

Em 2013, dois homens influenciados pelo grupo terrorista Al-Qaeda mataram o soldado Lee Rigby numa rua de Londres, atropelando-o com um carro e esfaqueando-o até à morte.