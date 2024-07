Homem de 39 anos agredido no Caminho das Virtudes

Um homem de 39 anos ficou ferido na sequência de uma agressão no Caminho das Virtudes, no Funchal, ontem à tarde.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados, pelas 17h10, deslocando-se para o local para prestar socorro à vítima.

Com queixas no membro superior direito foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.