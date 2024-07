5.000 luxemburgueses visitaram a Madeira em 2023

Ireneu Barreto, Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, recebeu hoje a Embaixadora do Grão-Ducado do Luxemburgo em Portugal, Martine Schommer. Na ocasião foi divulgado que houve um grande incremento turístico com origem naquele Grão-Ducado, alcançando 5.000 visitantes em 2023.

Nesta audiência foram ainda abordadas questões relacionadas com a situação actual da Zona Franca da Madeira, tendo em conta que o Luxemburgo é também uma zona de tributação reduzida.

Houve tempo para se falar da situação política global, na Europa e em Portugal, e a importância do incremento das relações económicas e culturais entre o nosso país e o Luxemburgo, "onde a Comunidade residente de origem portuguesa tem um peso muito significativo".

O Representante da República informou a Embaixadora sobre o enquadramento constitucional das Autonomias Regionais e agradeceu o esforço desenvolvido pela diplomata para estreitar ainda mais as relações entre o seu país e Portugal e, nesta ocasião em particular, com a Região Autónoma da Madeira.