JPP requereu documentação das despesas realizadas por José Manuel Rodrigues

O JPP requereu aos serviços da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) documentação das despesas realizadas pelo presidente do Parlamento, desde o início ao fim do mandato anterior, entre 2019 a 2023.

"No pedido enviado à ALR, o partido liderado por Élvio Sousa solicita cópias dos extractos mensais do cartão de crédito e débito da presidência do parlamento, dirigida pelo líder do CDS, José Manuel Rodrigues", indica nota à imprensa.

O JPP recorda que "espera há dois meses por cópias de outros documentos que foram solicitados à ALM relacionados com a viagem que José Manuel Rodrigues realizou ao Brasil, em 2023. Foi requerida a lista das individualidades que o acompanharam, cartões de embarque de todos os trajectos, facturas e respectivos comprovativos de pagamentos do alojamento, alimentação e aluguer de viaturas".

Até hoje, não recebeu as cópias", revela.

Diz ainda que "aguarda também pela documentação requerida ao parlamento, relacionada com todas as despesas efetuadas pelo Gabinete de José Manuel Rodrigues, entre 2019 e 2023".

E acrescenta: "Sucede que já se passaram dois meses e, num e noutro caso, a ALM continua a protelar a entrega dos referidos documentos, com base em “dúvidas suscitadas” pelos serviços jurídicos, mas sem nunca especificar que dúvidas são essas, referindo, apenas, que o assunto foi enviado para emissão de parecer da Comissão de Acesso a Dados".

O JPP "estranha que um órgão com competências específicas para fiscalizar os actos do Governo Regional seja o primeiro a não dar o exemplo de transparência e a escudar-se em pedidos de parecer que só servem para esconder a verdade e não respeitar a lei", concluiu.