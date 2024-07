Equipa de Biden critica Trump por pensar que "está acima da lei"

A equipa da campanha de Joe Biden para as presidenciais norte-americanas de Novembro afirmou, esta segunda-feira, que Donald Trump "pensa que está acima da lei", após a decisão do Supremo Tribunal que concedeu imunidade parcial ao ex-presidente e recandidato republicano.

Relacionada com o ataque ao Capitólio em Janeiro de 2021, a decisão do Supremo "não muda nada sobre os factos (...): Donald Trump perdeu o controlo depois de perder as eleições de 2020 e encorajou uma multidão a anular os resultados de uma eleição livre e justa", comentou à AFP um conselheiro da campanha do Presidente democrata, que se candidata a um segundo mandato.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos concedeu imunidade parcial a Trump, determinando que os seus atos "oficiais" como chefe de Estado estão protegidos, ao contrário dos "não oficiais".

Por seis votos contra três - os dos seis juízes conservadores contra os três progressistas, o Tribunal considerou que "o Presidente não goza de qualquer imunidade pelos seus atos não oficiais", mas que "tem direito a pelo menos uma presunção de imunidade pelos seus atos oficiais".

Donald Trump, em campanha para regressar à Casa Branca, saudou imediatamente a decisão, que qualificou de uma "grande vitória" para a democracia.