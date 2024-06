Netanyahu culpa Hamas pela falta de acordo para libertação de reféns

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, voltou hoje a culpar o movimento islâmico Hamas por não existir um acordo para a libertação dos reféns das milícias palestinianas.

"Aqui todos conhecem uma verdade muito simples: O Hamas é o único obstáculo à libertação de todos os nossos reféns", afirmou hoje Netanyahu, no início do Conselho de Ministros.

No sábado à noite, o gabinete do primeiro-ministro de Israel reiterou a disponibilidade para aceitar um acordo, desde que os respetivos termos fossem os definidos no final de maio, com o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

Benjamin Netanyahu insistiu que Israel conseguirá alcançar todos os seus objetivos na guerra contra o Hamas.

"Para aqueles que continuam a ter dúvidas, repito que não há um vencedor substituto", vincou.

Após o ataque do Hamas em 07 de outubro, Israel desencadeou uma ofensiva em grande escala na Faixa de Gaza, que já provocou mais de 37.000 mortos, na maioria civis, e um desastre humanitário, desestabilizando toda a região.