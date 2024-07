Polícia australiana procura criança desaparecida em rio infestado de crocodilos

A polícia da Austrália disse hoje estar à procura de uma menina de 12 anos que desapareceu quando nadava num rio infestado de crocodilos, numa remota comunidade aborígene no norte do país.

A menina foi vista pela última vez a nadar em Mango Creek, na comunidade de Nganmarriyanga, anteriormente conhecida como Palumpa e situada a cerca de 357 quilómetros a sudoeste da cidade australiana de Darwin, de acordo com um comunicado divulgado pela polícia do Território do Norte.

"As primeiras informações indicam que a menina teria sido atacada por um crocodilo", acrescentou a polícia do Território do Norte, cuja capital é Darwin, acrescentando que as equipas de busca e socorro ainda não localizaram a criança.

Na Austrália, os crocodilos de estuário ou de água salgada podem medir até seis metros e são abundantes na região tropical do norte da Austrália, depois de terem sido declarados espécie protegida em 1971, quando restavam cerca de três mil crocodilos selvagens, em resultado da caça indiscriminada do réptil.

As medidas de proteção permitiram que a população de crocodilos de estuário no Território do Norte recuperasse para cerca de 100 mil exemplares na década atual.