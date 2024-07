Madeira acolhe Festival Internacional de Guitarras de 25 de Outubro a 10 de Novembro

A Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi – ACSSRL, instituição de utilidade pública, integrou a 18.ª edição do Festival Internacional de Guitarra de Fiuggi, em Itália, que decorreu, entre os dias 18 a 21 de Julho, na cidade de Fiuggi. O festival teve a direcção artística de Roberto Fabbri, reconhecido guitarrista clássico reconhecido mundialmente.

Raquel Lombardi, presidente e fundadora da ACSSRL, foi palestrante de uma conferência integrada na programação do evento, na qual apresentou o Festival Internacional de Guitarras da Madeira, que realiza-se na Região entre 25 de Outubro a 10 de Novembro.

O Festival Internacional de Guitarra da Madeira oferece aos participantes concertos, workshops, conferências e formação para docentes e discentes oriundos de uma dezena de países, a saber, Alemanha, Áustria, Espanha, Itália, México, Polónia, Portugal, Turquia, Ucrânia e Venezuela. Anualmente reúne mais de três dezenas de músicos internacionais.

Desde há vários anos, que este festival tem sido apoiado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura e pelo Município do Funchal, “denotando o reconhecimento destas instituições à ação desenvolvida pela Associação Raquel Lombardi no enriquecimento cultural da Região e na promoção da guitarra clássica a nível artístico internacional”, salienta a associação em comunicado de imprensa.

Raquel Lombardi destacou ainda “a importância da participação em eventos internacionais, permite enaltecer e divulgar as boas práticas pedagógicas e o empreendedorismo cultural que tem vindo a se desenvolver na Madeira”.

A dirigente associativa e organizadora do festival acrescenta que “estes festivais são fundamentais para a Região, não apenas por trazer músicos de renome internacional, mas também por proporcionarem novas oportunidades aos músicos locais de apresentar o seu talento a um espectro mais alargado de pares”.

“O Festival Internacional de Guitarras da Madeira fomenta o intercâmbio cultural e artístico e a inclusão através da música, elevando o perfil da Madeira como um destino artístico e inclusivo”, concluiu.

Refira-se que entre os participantes em representação da Região Autónoma da Madeira, em Fiuggi, esteve também Luciano Lombardi, director artístico do Festival Internacional de Guitarras da Madeira e docente especializado no ensino da guitarra clássica na Região. Na ocasião, Lombardi exerceu as funções de como júri de concurso, ministrou várias ‘master’s classes’ de guitarra e apresentou um dos concertos da programação.