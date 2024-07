Madeira SAD recebe Alavarium no arranque do Nacional da I Divisão

O Madeira Andebol SAD conheceu ontem o seu calendário de jogos do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino, para a época 2024/2025, que tem início agendado para 31 de Agosto.

Na ronda inaugural o vice-campeão nacional recebe a visita do recém-promovido ao escalão principal, o Alavarium, enquanto na segunda ronda o conjunto orientado por Sandra Fernandes desloca-se a Braga para defrontar o ABC.

Quanto ao jogo com as campeãs nacionais acontece na sétima jornada, com uma deslocação ao Pavilhão da Luz, no dia 19 de outubro. Já o encontro da segunda volta a acontecer no Pavilhão do Funchal está agendado para 8 de Fevereiro de 2025.

De referir que a estrutura competitiva do Nacional da I Divisão para a presença temporada foi alterada, onde na segunda fase da competição, ficarão as quatro primeiras equipas, da primeira fase, no Grupo A, que irão lutar pelo título nacional, enquanto as restantes seis irão integrar o Grupo B, na discussão pela manutenção.

Pode consultar o calendário do campeonato através do seguinte link: