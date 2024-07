O extremo/avançado Arvin Appiah, 23 anos, que pertence aos quadros do Almería, é reforço do Nacional. O futebolista já está, inclusive, a trabalhar com a equipa no estágio de pré-temporada que esta está a realizar em Penafiel.

O contrato é válido por uma temporada e o atacante chega por empréstimo do Almeria, sendo que o Nacional não fica com o direito de preferência.

Appiah, que nasceu nos Países Baixos, tem nacionalidade ganesa e inglesa. Tem contrato com o Almería até 2026 e já representou ainda Lugo, Tenerife, Málaga e Rotterham United, sempre por empréstimo. O dianteiro foi contratado em 2019 pelo saudita Turki-Al Sheikh, dono do clube, por 8,8 milhões de euros.