Governo Regional lamenta falecimento de madeirense na África do Sul

O Governo Regional, através da Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), lamenta a morte do madeirense José Santana, vítima de violência, na África do Sul.

O Executivo Madeirense refere, em nota emitida, que foi com "enorme pesar que tomou conhecimento do falecimento do emigrante natural do Jardim do Mar e endereça "as mais sentidas e profundas condolências à família enlutada".

A DRCCE, em particular, envia "um abraço solidário às famílias vítimas de violência", reiterando a sua disponibilidade para "actuar e apoiar dentro daquelas que são as competências da Região".

O Governo Regional assegura que se mantém "atento à actual situação na África do Sul" e afirma que acredita "na capacidade de o novo governo de coligação sul-africano, que tomou posse em Julho último, para zelar pela segurança dos cidadãos, incluindo os da Comunidade Madeirense", pode ler-se no comunicado oficial.