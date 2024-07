Madeirense Madalena Costa é campeã da Europa

Aí está mais um sucesso internacional para Madalena Costa. A atleta madeirense, do Sporting Clube Santacruzense, acaba de conquistar o título júnior de campeã da Europa na disciplina de patinagem livre, no Campeonato da Europa de Patinagem Artística que está a decorrer na cidade portuguesa de Fafe.

Depois do grande resultado, quarta-feira, na prova curta, num grupo de 12 patinadoras, a madeirense voltou a ser a melhor, esta sexta-feira, desta feita no programa longo. Madalena Costa venceu a prova com um total de 232.62 pontos, superando a espanhola Paula Roman Martí (161.96) e a italiana Chiara Tegamelli (139.21).

Madalena Costa volta a juntar o Europeu ao título mundial que conquistou em Setembro do ano passado, na Colômbia.