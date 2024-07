AL já pagou 3,3 milhões por água mais cara

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 29 de Julho, dá conta que a tarifa comercial, aplicada desde 2019 no município do Funchal, traduz-se em aumentos superiores a 50% na factura dos mais de mil alojamentos registados. ACIF pede revisão da cobrança de resíduos sólidos.

Agosto com maior oferta de sempre

Descubra que a Madeira estará ligada, ao longo deste mês, a 65 aeroportos de 22 países, num total de 90 operações.

Transporte cobrado a pessoas com deficiência

Revelamos a controvérsia existente em torno da nova medida para utentes do Centro de Inclusão Social da Madeira.

“Estamos a anos-luz” no domínio do bem-estar animal

Em entrevista ao DIÁRIO, Alexandrina Silva, veterinária municipal em Santa Cruz, revela que foram recolhidos 149 cães nos primeiros seis meses deste ano na localidade.

Destaque ainda para: Havai homenageia criadores madeirenses do Ukulele.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.