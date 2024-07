Portugal conquista medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Matemática

O estudante Tomás Faria, do 11.º ano do Colégio Moderno em Lisboa, conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Matemática (IMO2024), que decorrem na cidade de Bath, no Reino Unido, revelou hoje a Sociedade Portuguesa de Matemática.

A equipa portuguesa conquistou "uma medalha de bronze e quatro menções honrosas nas IMO2024, nesta que é a sua 36.ª participação", refere em comunicado a Sociedade Portuguesa de Matemática, entidade que organiza a participação de Portugal na competição.

Além de Tomás Faria, galardoado com uma medalha de bronze, Xingyu Zhu, Miguel Sousa Domingos, Rafael Soares Marques e Laura Sofia Muliar foram distinguidos com menções honrosas.

Esta é a quarta vez que o Reino Unido é o país anfitrião da competição, embora a edição deste ano, a 65.ª, estivesse inicialmente prevista realizar-se na Ucrânia.

Da comitiva portuguesa fazem ainda parte Tomás Vidal, aluno da equipa, Joana Teles, chefe de equipa, e Nuno Arala, tutor.

A cerimónia de encerramento realiza-se hoje no Forum Theatre Bath, sendo que na segunda-feira é o dia da partida de todas as delegações.

Portugal participou pela primeira vez nas IMO em 1989 e, desde então, já conquistou três medalhas de ouro (em 2011, 2012 e 2013), oito de prata, 42 de bronze e 50 menções honrosas.

A participação de Portugal nestas competições é organizada pela Sociedade Portuguesa de Matemática, e a seleção e preparação dos alunos está a cargo do Projeto Delfos, do Departamento de Matemática da Universidade de Coimbra.