Animação de lés a lés

Tal como manda a tradição durante o Verão, a agenda regional deste domingo, 28 de Julho, está repleta de animação para todos os gostos.

De uma ponta a outra da ilha da Madeira são várias as actividades a acontecer. Conheça a 'ementa' de hoje:

- 10 horas – A Associação Cultural e Recreativa da Cruz da Guarda promove o Percurso das Corças (estruturas em madeira) desde o sítio da Portela até à Cruz da Guarda (Porto da Cruz);

- Das 10 às 20 horas - 5.ª Edição Clássicos na Magnólia;

- 12 horas - Conversas sobre Rali no Plaza Madeira aborda o tema da ‘Nova Geração Rali’;

- 12 horas – O JPP realiza uma acção política junto ao Mercado da Ribeira Brava;

- 13 horas – A Junta de Freguesia de Santo António da Serra realiza o VIII Encontro Gastronómico e Cultural das Freguesias do Concelho de Santa Cruz no Santo da Serra;

- A partir das 15 horas – Semana do Mar do Porto Moniz;

- Das 16 às 23 horas - Abertura oficial do Court Social Club, um novo restaurante localizado na Estrada Regional 111, dentro do complexo de ténis e padel do Porto Santo;

- A partir das 17 horas – 37.ª Semana Gastronómica de Machico;

- 18 horas - Espectáculo ‘Ruy a História Devida’ de Ruy de Carvalho no Teatro Municipal Baltazar Dias;

- 18 horas - ‘The Shuffling Walking Team’ em colaboração com a Comunidade Luso-Sul-Africana de Portugal promove a caminhada ‘Conquistar o cancro um passo de cada vez’ entre o Lido e a Ponta Gorda;

Principais acontecimentos registados a 28 de Julho, Dia Nacional da Conservação da Natureza, Dia Mundial da Hepatite e IV Dia Mundial dos Avós e dos Idosos:

1446 - São publicadas as Ordenações Afonsinas, conjunto de Leis de Afonso V, que se toma pelo primeiro Código Penal português.

1794 - Os revolucionários Robespierre, Saint-Just e Couthon são guilhotinados em Paris, um dia depois da recusa da Convenção pela Assembleia. Termina a política de Terror.

1903 - Greves operárias no Porto acentuam o clima de oposição à Monarquia. As paralisações começam pelos tecelões e estendem-se a outros setores.

1914 - Grande Guerra 1914-1919. O Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia.

1936 - Guerra Civil de Espanha. As forças de Francisco Franco recebem os primeiros aviões enviados pela Alemanha nazi de Hitler e pela Itália fascista de Mussolini.

1940 - II Guerra Mundial. Forças britânicas repelem o ataque nazi à Ilha de Malta, no Mediterrâneo.

1945 - Um bombardeiro do exército norte-americano choca com o Empire State Building, em Nova Iorque. Morrem 13 pessoas.

1951 -- As Nações Unidas aprovam, em Genebra, a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Portugal pede a adesão à Convenção após o 25 de Abril de 1974, entrando em vigor, na ordem jurídica portuguesa, em Julho de 1976.

1984 - Começam, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, os XXIII Jogos Olímpicos da era moderna.

1986 - Três guardas prisionais são abatidos a tiro numa fuga sangrenta da cadeia de Pinheiro da Cruz, em Grândola. Cinco reclusos, entre os quais Faustino Cavaco, fogem após arrombarem o armeiro.

1999 - O secretário-geral da ONU, Kofi Annan, confirma a realização de um referendo sobre a autodeterminação de Timor-Leste a 30 de agosto.

2005 - O Parlamento aprova o projeto de limitação de mandatos dos autarcas, aplicado nas autárquicas de 2009 e com efeitos práticos a partir de 2013.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o decreto-lei que cria a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo.

2010 - Um avião da companhia Airblue que transportava 152 passageiro despenha-se no Paquistão, nas imediações de Islamabad, quando fazia a ligação entre Karachi e a capital paquistanesa sob chuvas fortes e nevoeiro.

2010 - O conselho de administração da Portugal Telecom (PT) chega a acordo com a Telefónica para a compra da Vivo. Decide ainda manter a presença no mercado brasileiro com a entrada no capital na operadora Oi com uma participação de 22,4 por cento. A PT terá ainda uma participação na gestão da Telemar Participações e das subsidiárias, nomeando dois administradores.

2011 - O Governo aprova uma deliberação que fixa tetos globais para a despesa pública e uma proposta de orçamento retificativo para 2011.

2011 - Abdel Fattah-Younes, chefe militar dos rebeldes da Líbia, é morto a tiro. Aos 67 anos.

2015 - A Polícia Federal do Brasil prende o ex-presidente da Eletronuclear - empresa brasileira para operação de centrais termonucleares, almirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, no âmbito do processo Lava Jato.

2016 - Equipa de futebol do Arouca estreia-se nas competições europeias de clubes, ao entrar na 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, na Holanda, frente ao também estreante Heracles Lamelo.

2020 - Os clubes reunidos na Assembleia-Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional aprovam a criação de um 'play-off' que pode ditar a subida de três equipas à I Liga, na próxima época.

2021 - O Tribunal de Cassação de Paris recusa o recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, condenando-o a uma pena suspensa de três anos de prisão e ao pagamento de uma multa de 30 milhões de euros.

2023 - O coronel nigerino Amadou Abdourahmane, numa comunicação ao país via televisão lê a "Ordem 2023-01 de 28 de julho", a primeira emitida pela junta golpista, com cinco artigos, o primeiro dos quais suspende a Constituição de 25 de novembro de 2010 e dissolve as instituições, ao mesmo tempo que anuncia que estão a exercer "todos os poderes legislativos e executivos" até ao "regresso à ordem constitucional normal".

2023 - O Hospital D. Estefânia, em Lisboa, realiza uma cirurgia, liderada pela equipa do cirurgião pediatra Rui Alves, rara "de enorme complexidade e risco" de separação de gémeas siamesas com quatro anos, unidas pela zona do abdómen e região pélvica, e que "foi um êxito".

