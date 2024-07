Fuel para produzir energia custa 28 milhões por ano

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste domingo, 28 de Julho, dá conta que perto de 60% da electricidade fornecida em 2023 na Região foi proveniente da queima de combustíveis fósseis, resultantes em prejuízos ambientais. A EEM faz ensaios na Nova Central de Baterias do Porto Santo, sem geradores térmicos, para colocar as renováveis nos 70%.

Cabras morrem à fome na Deserta Grande

Em entrevista ao DIÁRIO, o biólogo Paulo Oliveira diz que das “centenas de animais” radicados na ilha, muitos já não têm alimento este Verão. Governo estuda alternativas ao abate dos ruminantes que são “o maior problema” à preservação de espécies únicas. Hoje é o Dia Mundial da Conservação da Natureza.

Apadrinhar lobos-marinhos em nome da preservação

Fique a saber que o Hotel Reid’s Palace ‘adoptou’ uma de cinco crias, ao abrigo do protocolo com o IFCN, que visa optimizar o Projecto de Vigilância do Estado de Conservação da espécie protegida.

Das Eiras para o Mundo

Na rubrica ‘Geração do Futuro’ de hoje conheça a licenciada em Engenheira Aeroespacial pela Universidade de Coventry, Alexandra Quintal, de 23 anos, que faz parte da Autoridade de Energia Atómica do Reino Unido. Num mundo dominado por homens, a jovem diz que o que “dói” é ser emigrante.

No Dia Mundial da hepatite, revelamos ainda que Programa Focus detectou 77 novos casos desde 2019. Amanhã há rastreios gratuitos.

Tudo isto e muito mais para ler no DIÁRIO de hoje em papel ou através da versão e-paper. Pode ainda acompanhar toda a actualidade informativa através das nossas plataformas digitais, assim como pela rádio TSF-Madeira sintonizando a frequência 100 FM.