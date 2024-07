Futuro Pavilhão do Estreito terá equipamentos desportivos ao dispor da população

O Grupo Desportivo do Estreito assinalou este sábado, 27 de Julho, o seu 44.º aniversário. As celebrações tiveram lugar no Salão Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos e contaram com a participação especial do secretário regional de Equipamentos e Infra-estruturas, Pedro Fino.

O governante usou da palavra para enaltecer o trabalho desenvolvido pela estrutura desportiva nos últimos anos, destacando nomes de "grandes atletas" formados pelo Grupo Desportivo do Estreito, "que se encontram em alta no panorama desportivo" actualmente. É o caso Pedro Buaró, no Atletismo, e Marcos Freitas, no Ténis de Mesa, atletas agora presentes no Jogos Olímpicos de Paris, que "foram formados por este clube", disse, acrescentando que são: "Um motivo de orgulho para todos nós".

44 anos do Grupo Desportivo do Estreito: é, de facto, de enaltecer esta data e, acima de tudo, o que este clube faz pela sua população e em prol do desporto. Os 600 atletas das várias modalidades deste Grupo Desportivo assim o confirmam e o facto de ser um dos clubes com mais atletas na Região e títulos. Pedro Fino

O tutelar da pasta dos Equipamentos recordou o investimento feito pelo Governo Regional no concelho de Câmara de Lobos no campo desportivo, lembrando que se trata de uma localidade "com grande apetência para a prática desportiva", prova disso, apontou, "é a utilização intensiva dos espaços desportivos, tais como o Estádio do Carmo e o recém-inaugurado Campo de Futebol de Formação do Ribeiro Real".

O Pavilhão do Estreito, deu nota Pedro Fino, "com certeza irá ajudar, e muito, na prática desportiva". A infra-estrutura, agora em fase de acabamentos e com previsão de conclusão em Setembro próximo, terá na sua envolvente "equipamentos desportivos de apoio à população, nomeadamente, dois campos para a prática de Padel, uma zona com aparelhos de ginástica urbana com uma pérgula de sombreamento e ainda um pequeno ginásio", referiu o governante.

Com a construção do pavilhão, os alunos dos dois estabelecimentos de ensino localizados no Estreito, bem como os clubes da freguesia e do concelho poderão utilizar esta infra-estrutura desportiva que será nova, moderna e que permite a prática de vários desportos. Pedro Fino

De resto, o governante reforçou o compromisso do Executivo Madeirense em continuar a apoiar os clubes regionais, "quer monetariamente, quer com a utilização dos espaços desportivos da Região", no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto.

No concelho de Câmara de Lobos existem 12 clubes desportivos a desenvolver prática desportiva federada. O GD do Estreito é o clube com mais atletas federados, nomeadamente no Voleibol, Atletismo, Basquetebol e Hóquei em Patins.