População adere aos rastreios de saúde na Ribeira Brava

A Câmara Municipal da Ribeira Brava assinalou esta quarta-feira, 24 de Julho, a Semana da Saúde e Bem-estar com a promoção de rastreios, em que a população teve a oportunidade de perceber como anda a sua saúde em termos de pressão arterial, dos níveis de glicemia, do perímetro abdominal, do peso e do IMC.

Tratou-se de uma iniciativa da Associação Juvenil de Medicina da Madeira (AJEM) à qual a autarquia se associou, tendo em conta o aumento de risco cardiovascular na Região e a necessidade de alertar a população para possíveis doenças cardíacas, bem como AVC’s e diabetes.

Francisca Pão, responsável pelos rastreios na Ribeira Brava, destacou a grande adesão da população, especialmente entre os maiores de cinquenta anos e algumas crianças. "As pessoas aderiram bastante, estavam positivas e queriam participar", referiu, salientando que a maioria das pessoas apresentava bons valores.

A equipa de estudantes de medicina também entregou panfletos e abordou vários temas importantes, nomeadamente, informações sobre os serviços de saúde, a diabetes, o impacto das tecnologias na saúde infantil, a exposição solar, o cancro de pele, depressão na população jovem e a alimentação, sobretudo alternativas para a redução do consumo de carne. Este esforço ajudou a educar e sensibilizar a população acerca de diversos aspetos essenciais para a saúde e bem-estar gerais.

A atividade foi gratuita e aberta ao público em geral, já que é um tema transversal a toda a população, e pode ser uma mais-valia na divulgação da informação e testagem sobre doenças de risco.

A responsável realçou a importância de realizar estas medições regularmente, até porque a maior parte das pessoas não as faz e não sabem como anda a sua saúde. De um modo geral, sugeriu à população uma alimentação saudável, pouco consumo de álcool e exercício físico, já que “a chave para estar dentro dos parâmetros saudáveis é o equilíbrio”.