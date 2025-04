Há 20 anos, o mundo chorava a morte do Papa João Paulo II

Com uma primeira página praticamente sem cor. Foi dessa forma que o DIÁRIO se despediu do Papa João Paulo II, em Abril de 2005. A edição do dia 3 prestava homenagem ao Santo Padre, hoje São João Paulo II.

Cerca de 40 mil pessoas encontravam-se a rezar o terço, na Praça de São Pedro, em Roma, quando foi anunciada a morte do Papa João Paulo II. Na Sé Catedral do Funchal, os sinos dobraram, assim como aconteceu em todos os templos católicos de Roma e da Polónia, o país natal do Papa João Paulo.

Também no Funchal, junto à estátua que lhe havia sido erguida, foram depositadas flores e velas.

12 fotos ilustram visita do Papa São João Paulo II à Madeira há 30 anos Veja as imagens do arquivo histórico do DIÁRIO de 12 de Maio de 1991. A diocese do Funchal assinala, hoje, os 30 anos da visita do Papa à Região.

O Papa seria sepultado no dia 8 de Abril de 2005, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. João Paulo II criou as Jornadas Mundiais da Juventude, escreveu 14 encíclicas, organizou 15 assembleias do Sínodo dos Bispos, nomeou 231 cardeais, beatificou 1338 pessoas e canonizou 482 santos.

Um dos momentos que marcam o seu pontificado foi o atentado que sofreu a 13 de Maio de 1981, precisamente na Praça de São Pedro. O Papa foi atingido a tiro pelo turco Mehmet Ali Ağca, que viria a ser preso. Anos mais tarde, João Paulo II visitou-o na prisão e perdoou-o pelo que tinha feito.