Equipamentos de medição do vento instalados em Setembro

Já recomeçaram os trabalhos da 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças da Assembleia Legislativa da Madeira com vista à apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento Regional e PIDDAR para o ano 2024.

Nesta manhã de quinta-feira cabe a Eduardo Jesus explicar aos deputados a distribuição dos 60,9 milhões de euros que estão destinados à Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura.

Logo na sua intervenção inicial, o secretário com a pasta dos transportes aéreos deu conta de que, em Setembro próximo, serão instalados os equipamentos de medição do vento no Aeroporto da Madeira, argumento que serviu para o governante destacar a aposta da Região na mobilidade aérea.

Eduardo Jesus aproveitou a ocasião para reforçar que a Madeira “mantém o rumo dos últimos anos”, assente que está na “responsabilidade”, “compromisso” e “estabilidade”.

Os 37 meses de crescimento contínuo da economia regional foi, também, trazido ao parlamento, destacando o crescimento do PIB, que em 2023 se fixou nos 6,6 milhões de euros, mas que as previsões apontam para chegar perto dos 7 milhões de euros em 2024, traduzindo a maior taxa de crescimento dos últimos 27 anos da RAM.

O máximo histórico de empregabilidade foi também apontado pelo secretário regional, fruto do que diz ser um “extraordinário desempenho económico”.