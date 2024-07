Conheça os destaques da imprensa nacional

Expresso:

- "Novas regras atrasam contratação de médicos"

- "Número de crianças sobe. Não acontecia há 20 anos"

- "PS e PSD ilibam Presidente no caso das gémeas"

- "Os Jogos voltam a Paris 100 anos depois"

- "Gustavo Ribeiro, a estrela do skate português"

- "Os negócios portugueses que ganham com os JO"

- "O que passa pela cabeça de um atleta olímpico?"

- "Fundos imobiliários alcançam valor recorde em Portugal"

- "Mais de 100 presidentes de Câmara obrigados a deixar o lugar"

- "Há 24 hectares da ilha de Tavira à venda"

- "Verão: 37 livros para ocupar os dias de férias"

- "Quais as reais hipóteses de Kamala Harris conseguir a vitória nos EUA?"

- "Morais Sarmento vai liderar a FLAD"

- "Bruxelas pede nomes a Portugal"

- "Jerónimo Martins afunda-se em Bolsa"

Nascer do Sol:

- "Toxicodependência dispara. 10 mil novos consumidores num só ano"

- "A banhos cá dentro. Centro e direita entre norte e Algarve. Esquerda prefere Costa Vicentina"

- "Tiago Mayan: 'Por mais que façamos, neste contexto parlamentar, não contamos'"

- "Costa já concluiu curso na Católica"

- "Luís Montenegro em Angola: 'Abrimos um novo ciclo nas relações entre os dois Governos'"

- "Autárquicas. Eduardo Vítor entra na corrida ao Porto"

- "CDS. Anacoreta Correia já não é militante"

- "RTP. Financeira do PSD 'vigia' novo mandato de Nicolau"

- "Portugal Amanhã. Novas regras de imigração prejudicam empresas?"

- "Dor Shapira, Embaixador de Israel: 'Guterres perdeu a oportunidade de fazer a diferença'"

- "Açores. Reportagem Santa Maria: a ilha, o maior festival de blues do país e as sopas do império"

Correio da Manhã:

- "Mais de metade das rendas fogem aos impostos. Inspeção de Finanças alarmada com fuga ao fisco"

- "Benfica-Brentford (1-1). Pavlidis encanta adeptos"

- "SP. Braga- Petah Tivka (2-0). Guerreiros lançados na Europa"

- "Floriana-V. Guimarães (0-1). Jota Silva dá vitória"

- "Tragédia. Bebé de um ano morre afogada em piscina insuflável"

- "Matosinhos. Jovem espalha terror em zona de encontros sexuais"

- "Criminalidade. Uma arma furtada a cada três dias"

- "Homenagem em Paris. Amor dos portugueses no coração de Tony"

- "Programa da SIC faz três feridos. Chama-se 'Parece impossível': Ainda não estreou"

Público:

- "Medidas da oposição são um quarto do impacto orçamental para 2025"

- "Miguel Esteves Cardoso: 'Podemos dizer 'quero lá saber', mas somos 100% dependentes da opinião dos outros'"

- "Abusos sexuais. Indemnizações a vítimas da Igreja nas mãos de dois órgãos"

- "Apelo ao Governo. Peritos pedem decisões rápidas para salvar PRR na Saúde"

- "Paris 2024. Os Jogos de Paris querem ser diferentes, mas vão ser iguais aos outros. Dez histórias a seguir e as esperanças portuguesas"

Jornal de Notícias:

- "Milhares apanhados pelo Fisco com erros no IVA"

- "Matosinhos. Tiros travam telemóveis na cadeia de Custoias"

- "Porto. Avenida da Ponte projeta centenas de casas"

- "Rendimentos. Porto, Lisboa e Cascais no pódio da desigualdade"

- "FC Porto. 'Fé inabalável' em festa azul"

- "Benfica. Águias viram-se gregas até aparecer Pavlidis"

- "Liga Europa. Braga seca israelitas em três minutos (2-0)"

- "Jogos Olímpicos. Gigantesco esquema de segurança cerca Paris"

- "Volta a Portugal. Stussi mostra que veio para reconquistar a prova"

Diário de Notícias:

- "Agressão em Famalicão arquivada. IGAI quer forças especiais da PSP com identificação sempre à vista"

- "Alfredo da Costa tem nova urgência"

- "Em seis meses nasceram 2253 bebés e 46% são filhos de mães estrangeiras"

- "Jogos Olímpicos. O campeão, os medalhados, o fenómeno e mais mulheres"

- "Questionário de Proust do ChatGPT. Guilherme d'Oliveira Martins, administrador-executivo da Fundação Calouste Gulbenkian: 'Qual é o meu talento oculto? Não me levar demasiado a sério'"

- "Europa. 'Suspeitos do costume' aguardam anúncio de quem é o sétimo português na Comissão"

- "Aeroportos. Turistas denunciam abordagem mais rigorosa no controlo de fronteira. PSP nega"

- "Rendimento. Lisboa, Porto, Cascais e Oeiras foram os municípios que menos recuperaram da pandemia"

Negócios:

- "Entrevista a Domingos Abrantes e Conceição Matos. A liberdade é um bem supremo"

- "O destino incerto da Meo um ano após a Operação Picoas"

- "Google abre centro de dados nos Açores para projeto Nuvem"

- "Comércio. Parpública rejeita planos para capitalizar Inapa há anos"

- "Os mais poderosos 2024. #50 Paulo Rangel é ministro de Estado deste Governo, estatuto que lhe confere um peso político relevante. #49 Carlos Moedas tem sido capaz de liderar Lisboa em minoria, e a máquina do PSD está do seu lado"

O Jornal Económico:

- "Olimpíadas de Paris sob o signo da sustentabilidade"

- "Sofia Soares Franco olha para o futuro 'sem esquecer o presente' e o legado de 190 anos da José Maria da Fonseca"

- "Nasceu o Inovation & Design Building em Lisboa, que quer muito abraçar a zona e a sua comunidade"

- "Fique nas mãos do chef João Oliveira no Vista, e deixe-se seduzir pelos encantos do Bela Vista Hotel"

O Jogo:

- "'Fé inabalável'. André Villas-Boas dá o mote para o que espera ser uma grande temporada dos dragões"

- "Braga 2-Maccabi P. Tikva 0. Floriana 0-V. Guimarães 1. Vitórias à moda do Minho"

- "Sporting. Diomande livre para a Supertaça"

- "Benfica. Pavlidis acende a luz"

- "Ciclismo. Volta a Portugal - Stussi mostra os dentes"

- "Jogos Olímpicos. Paris'2024 começa hoje com 73 portugueses. Missão cheia de confiança"

A Bola:

- "O nome do golo. Pavlidis estreou-se na Luz e voltou a marcar numa noite em que a exibição foi melhor que o resultado"

- "FC Porto. Villas-Boas ovacionado na apresentação dos equipamentos"

- "Vasco Sousa renovou até 2027"

- "Sporting. Nuno Santos falha Supertaça e início da Liga"

- "Liga Europa. SC Braga 2-0 M. Petah Tikva. Minhotos resolvem em três minutos"

- "Liga Conferência. Floriana 0-V. Guimarães 1. Jota Silva outra vez decisivo"

- "Jogos Olímpicos. Cerimónia de abertura é hoje no rio Sena"

Record:

- "Benfica-Brentford (1-1). Pavlidis imparável. Soma 5 golos em 4 jogos"

- "Benfica. João Neves esperado hoje no Seixal"

- "Benfica. Empréstimo quase concretizado. Renato a um passo"

- "Sporting. Livre de castigo. Diomande na Supertaça"

- "FC Porto. Francisco e Vítor Bruno juntos"

- "Operação Pretoriano. Catão implica Adelino Caldeira na AG de novembro"

- "Liga Europa. SP. Braga-M. Petah Tivka (2-0). Vitória curta para tanto domínio"

- "Liga Conferência. Floriana-V. Guimarães (0-1). Inevitável. Jota decide"

- "Nuno Borges estrela do ténis foca-se nos Jogos Olímpicos: 'Se trouxer medalha faço uma loucura'"