Semana Gastronómica de Machico com maior investimento de sempre

Já está quase tudo pronto para a 37.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, que acontece entre 26 de Julho e 4 de Agosto, na baixa da cidade.

Este ano, conforme salientou Ricardo Franco, na apresentação que teve lugar esta tarde, a Câmara de Machico fez o maior investimento de sempre num dos mais antigos eventos do género da Região. São mais de 300 mil euros, cuja maior parcela recai na animação.

Calema (26 de Julho), Nuno Ribeiro (31 de Julho) e Ana Moura (1 de Agosto) são cabeças-de-cartaz, aos quais se juntam dezenas de artistas regionais, que vai animar o evento ao longo de 10 dias.

Novidade, este ano, é a disponibilização de transportes gratuitos de diferentes pontos do concelho, nos dias 'mais fortes', coincidindo com a actuação dos referidos artistas nacionais. Os autocarros sairão do Porto da Cruz, com passagem pela Ribeira de Machico, mas também do Caniçal. Haverá, ainda, transporte gratuito nesses mesmos dias a partir do Parque Desportivo de Água de Pena.

Quanto ao evento gastronómico propriamente dito, Ricardo Franco destacou a aposta nos produtos locais e no peixe. Serão 27 os stands presentes, onde se incluem 11 restaurantes e cinco bares. Haverá preço máximo para algumas bebidas, sendo neste âmbito apenas permitida a venda de produtos regionais e nacionais.

Existirão três momentos de cozinha ao vivo, protagonizados pela conhecida Biqueira e pelo Chef Octávio Freitas.

O evento volta a ostentar a certificação de sustentabilidade, atribuída pela SGS, desde 2022. O abolição do plástico volta a ser uma realidade, com a aposta repetida no 'eco-copo'.

O presidente da Câmara Municipal de Machico acredita ter cumprido com os objectivos ao longo dos 10 anos em que tem assumido a responsabilidade da organização do evento, que disse, visa promover a comida e as bebidas do concelho, mas também da Região.