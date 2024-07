PSD considera que é preciso cumprir e garantir investimentos em Machico

Norberto Ribeiro, considera que o recente anúncio de uma nova unidade hoteleira na frente-mar da cidade de Machico “mais uma falácia para escamotear a sua inoperância governativa”. O vereador do PSD eleito à Câmara Municipal assume que "mais do que anúncios, aquilo que é fundamental é que o Executivo Municipal de Machico concretize as promessas que tem vindo a anunciar".

O social-democrata aponta como exemplos de investimentos hoteleiros por cumprir aqueles que estavam anunciados para o Caniçal, junto da Casa da Misericórdia de Machico e na Matur, que "continuam sem qualquer execução".

Norberto Ribeiro considera que a intenção, tornada pública, de elaborar um Plano de Pormenor para um investimento turístico na Frente-Mar de Machico, representa apenas e tão só “mais uma forma de adiar qualquer solução” e questiona qual é o ponto da situação dos outros investimentos atrás referidos.

Na edição impressa se hoje, o DIÁRIO dá conta de que o investimento no Forte de São João Baptista, que o deveria transformar num hotel, está novamente comprometido.

“É preciso lembrar que este anúncio já foi feito em 2023, precisamente no Dia do Concelho, ou seja, há mais de um ano e que, até ao momento, nada foi feito a não ser a aquisição de alguns terrenos”, reforça, acrescentando que, também no ano passado, a vereação do PSD questionou, em reunião, qual era o ponto de situação do Plano de Pormenor do investimento hoteleiro pretendido e o executivo respondeu “que não era necessário e que o objectivo compreendia habitação e hotelaria”. Ora, sublinha, “há um ano, esse Plano de Pormenor não era necessário, agora pelos vistos já é e vai ser elaborado nos próximos dois anos, sabendo-se que o actual mandato termina em 2025”.

O vereador lamenta este adiar constante de investimento no concelho e a falta de capacidade do actual executivo municipal em incentivar e contribuir para a dinamização económica local. “O Concurso Internacional de ideias que pretendem lançar é reflexo de um executivo desgastado, que desconhece o terreno e que revela falta de criatividade para desenvolver um concelho que tem excelentes profissionais na área, com ideias inovadoras e sustentadas e que, mais uma vez, são colocados de parte”, frisa Norberto Ribeiro, vincando que “basta de anúncios que não se operacionalizam, porque aquilo que queremos e defendemos – assim como quem aqui vive – é obra, ação e desenvolvimento”.