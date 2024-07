O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas assegurou, esta tarde, que a atribuição das habitações do programa ‘Renda Acessível’ arranca em Setembro deste ano, depois de alguns atrasos decorrentes da situação política. Pedro Fino garantiu um processo com “toda a transparência”.

Antes, e naquilo que suscitou a resposta do governante, Paulo Alves, do JPP, quis saber em que ponto se encontra a construção das centenas de habitações. O parlamentar disse ter dúvidas sobre a transparência deste processo que visa apoiar agregados familiares com limitações financeiras.

Mónica Freitas, do PAN, apontou alguns dos constrangimentos verificados com a rede de transporte público rodoviário SIGA e perguntou se os novos autocarros vão ter em atenção as questões orográficas de algumas localidades.

Pelo CDS, Sara Madalena, lamentou o estado em que ainda se encontra a Marina do Lugar de Baixo, mesmo depois de sujeita a algumas obras de recuperação. Pediu ainda atenção à recta do Canhas, pedindo medidas para assegurar a redução da velocidade naquela zona.

Está a ser "um processo gradual", avançou o secretário regional, sobre o equipamento balnear no concelho da Ponta do Sol.

Nuno Maciel, do PSD, pediu um ponto de situação sobre a escarpa da vila da Calheta. "Contamos que nos próximos anos isso seja uma realidade", respondeu o governante.

Sobre a sustentabilidade do campo de golfe da Ponta do Pargo, Fino disse que esta será feita também através da venda do imobiliário naquele local, cujo processo avança ainda este ano.