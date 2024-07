Norte-americana Shelby High reforça Marítimo

A formação do Marítimo conta a partir de hoje com mais um reforço para o seu plantel sénior de futebol feminino.

Trata-se da norte-americana, Shelby High, jogadora que vem assim reforçar o meio campo da formação verde-rubra, que este ano volta a competir no escalão máximo do futegol português, a Liga BPI.

"A jogadora que na última época representou o Valadares Gaia, confessou estar emocionada e muito feliz por fazer parte de um Clube tão histórico como o Marítimo", segundo avança o site oficial dos verde-rubros.

Encantada com a nossa ilha e com as nossas infra-estruturas, Shelby descreveu-se como sendo uma “jogadora de equilíbrio, muito trabalhadora e dou sempre tudo para ajudar a equipa”.