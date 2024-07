Universidade da Madeira com 21 licenciaturas num total de 675 vagas no ano lectivo 2024/2025

A Universidade da Madeira (UMa) apresenta uma oferta formativa para o ano lectivo de 2024/2025 composta por 21 licenciaturas, com 675 vagas, além de 23 mestrados, oito doutoramentos, 13 cursos profissionais e três pós-graduações.

"A Universidade da Madeira tem uma oferta formativa que ao longo dos anos está a ser desenvolvida e apresentada no sentido de que a universidade possa ser, de facto, uma instituição ao nível das outras universidades", realçou hoje o reitor da UMa.

Em conferência de imprensa para a apresentação do ano lectivo 2024/2025, no Funchal, Sílvio Fernandes sublinhou que a instituição apresenta "uma oferta formativa acreditada não só pela Agência de Acreditação do Ensino Superior, mas também acreditada e reconhecida no que diz respeito aos cursos com forte pendor profissional pelas Ordens Profissionais".

"Nós, ao longo dos anos, temos feito uma aposta na consolidação dos cursos que vão desde as artes, até ao ensino politécnico, com o curso de enfermagem, e temos desenvolvido em particular alguns cursos com muita procura e esses cursos são estruturantes para o desenvolvimento da Madeira", reforçou, dando como exemplos os cursos nas áreas das engenharias Informática, Eletrotécnica e Civil.

"Nós precisamos de cada vez mais psicólogos, cada vez mais professores, cada vez mais enfermeiros e gestores e a Universidade da Madeira tem feito um esforço para dar condições para que os alunos [...] tenham capacidade de saírem da universidade muito bem preparados para dar resposta aos desafios da formação e da profissão", apontou ainda.

De acordo com a informação disponibilizada, a UMa oferece, à semelhança do ano anterior, 21 licenciaturas, com 675 vagas, 23 mestrados, oito doutoramentos, 13 cursos profissionais e três pós-graduações.

Das 13 licenciaturas, o curso com mais vagas é o de Engenharia Informática, com 90, seguindo-se Gestão (55) e Línguas e Relações Empresariais (43). Pelo contrário, os cursos com menos vagas, todos com 15, são as engenharias Civil, de Computadores e Eletrotécnica e Telecomunicações.

Relativamente à licenciatura na área do Mar, inicialmente prevista para ter início este ano letivo, o reitor explicou que devido a uma mudança de calendário da agência de acreditação, só poderá arrancar no próximo ano.

Sílvio Fernandes indicou também que está a ser estudado um plano para incrementar o número de vagas para Enfermagem, tendo em consideração a falta destes profissionais e a construção do novo hospital da Madeira.

Por seu turno, a vice-reitora para a área académica, Custódia Drumond, acrescentou que estão a decorrer, até 23 de agosto, as candidaturas para os 13 cursos técnicos superiores profissionais, num total de 295 vagas.

Relativamente aos apoios sociais, o administrador dos Serviços de Ação Social da UMa, Ricardo Gonçalves, referiu que no ano letivo passado, dos 3.600 alunos inscritos, 1.490 eram bolseiros.

As candidaturas às bolsas de estudo para este ano letivo já começaram e decorrem até final de setembro, sendo que já foram submetidas 300 candidaturas, indicou.

A Universidade da Madeira reforçou também, de 60 para 80 mil euros, o Fundo de Apoio de Emergência, criado em 2012 com o objetivo de oferecer uma "rede de apoio aos estudantes que não fiquem abrangidos" pelas bolsas do Governo.

No que diz respeito ao alojamento, o responsável referiu que a residência universitária tem 209 camas, mas estarão disponíveis apenas cerca de 170 camas este ano letivo, devido ao processo de requalificação do espaço.

Ricardo Gonçalves destacou ainda o reforço, no futuro, de 25 camas com a requalificação de um espaço no centro do Funchal, dentro de dois anos, e a construção de uma nova residência com 180 camas, cujo concurso público internacional está a decorrer.