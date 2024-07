CDS elogia Governo por "avanços políticos" e capacidade de "mudar o rumo do país"

O deputado centrista João Almeida elogiou a capacidade que o Governo tem demonstrado para "mudar o rumo que o país seguia" e sublinhou a rapidez dos avanços políticos e das decisões nos primeiros meses de trabalho do executivo.

Em declarações à agência Lusa antes do debate sobre o estado da nação -- que decorre na quarta-feira na Assembleia da República -, o deputado do CDS-PP realçou que este será um debate centrado na "entrada de funções do novo Governo da Aliança Democrática", defendendo que o executivo parte preparado para as críticas da oposição.

Para João Almeida, quando um "Governo resolve problemas e avança no cumprimento do seu programa", está "sempre mais disponível para as críticas e para o confronto de opiniões".

O centrista lembrou os recentes anúncios do Governo, elogiando as ações do executivo no combate à corrupção, na descida dos impostos, na dinamização da economia, na saúde, na habitação e na juventude.

"São várias áreas em que o Governo já avançou no cumprimento do programa de Governo, ao mesmo tempo que resolveu problemas que o Governo anterior demorou tanto tempo a resolver que saiu sem os ter resolvido", atirou, em críticas ao antigo executivo liderado por António Costa.

João Almeida disse não se lembrar "de uns primeiros 100 dias de Governo com tantas decisões tomadas e com tantos avanços políticos" e que isso "vai ser algo fundamental no debate do estado da nação".

"Aquilo que ninguém poderá dizer neste debate do estado da nação é, em primeiro lugar, que não se cumpriu o desejo dos portugueses nas eleições, que era um desejo de mudança. Claramente este Governo está a mudar o rumo que o país seguia. Por outro lado também, que o Governo não começou rapidamente a cumprir o seu programa", frisou.

Referindo-se às prioridades dos centristas para os próximos meses de trabalhos parlamentares, João Almeida apontou a questão orçamental como fundamental, lembrando que o Governo não reúne maioria e está obrigado a dialogar com as restantes forças representadas na Assembleia da República.

O deputado centrista expressou o desejo de que haja "capacidade construtiva de todos" os partidos para que seja aprovado um orçamento do Estado que "dê estabilidade ao país" e permita que as políticas do executivo avancem, os "acordos avancem e que as pessoas sintam segurança nas opções políticas do país".

Está agendado para esta quarta-feira o debate sobre o estado da nação, o primeiro desde que o executivo minoritário PSD/CDS-PP tomou posse, que contará com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do restante elenco governativo.