'Turismo, um Mundo à Tua Espera!' dá o mote para o IX Encontro Municipal de Juventude da Calheta

A Câmara Municipal da Calheta espera receber cerca de 150 participantes no IX Encontro Municipal de Juventude, que se realiza já esta sexta-feira, dia 26 de Julho, entre as 14h30 e as 18h30, no porto de recreio da Calheta. O tema deste ano será 'Turismo, um Mundo à Tua Espera!'.

Este é uma "actividade anual de mobilização e reflexão conjunta entre os jovens calhetenses, onde se proporcionam momentos repartidos por painéis de debate sobre as dificuldades, os desafios e as oportunidades que se colocam aos jovens nos dias de hoje". A sessão será dividida em três painéis, que terão início após intervenção da vice-presidente da autarquia, Doroteia Leça.

O primeiro painel contará com Luís Miguel Gomes, director de animação turística do grupo Savoy Signature; Belmiro Mendes, instrutor e fundador da escola de surf “Salty Madeira”; Márcio Ferreira, sócio-gerente da “Biketour Madeira'; e ainda Fábio Gomes, relações públicas no Savoy Saccharum. Estas figuras do concelho vão partilhar a sua experiência profissional e testemunhar o seu dia a dia em contacto direto com turistas vindos de todo o mundo.

No segundo painel os oradores serão da Universidade da Madeira: Eduardo Leite, director do Curso de Gestão Hoteleira, e Rossana Santos, para além de docentes, estão directamente ligados à área da investigação, contribuindo para o avanço do conhecimento na área do Turismo.

O último painel contará com a presença de três elementos da APM - Associação de Promoção da Madeira: Sara Marote, directora executiva; Isabel Góis, executiva de Marketing Comercial; e Rodolfo Dias, assistente de Relações Públicas, que vão explicar o que está por trás de toda a promoção da Madeira enquanto destino turístico.

"Para além de novas aprendizagens, os participantes contarão com momentos de animação e muitas surpresas. João Gouveia e JP Ramos irão protagonizar um momento de humor e as intervenções musicais ficarão a cargo de Adriana Sousa, uma jovem do concelho", refere nota à imprensa.

A iniciativa termina com as intervenções de Carlos Teles e de Ana Sousa e com o sorteio de 20 prémios.