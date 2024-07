2 milhões para a Juventude podem não chegar

André Pão, do PSD, quis saber qual a estratégia do Governo Regional para as questões da igualdade de género e da juventude. Em resposta, a governante assegurou mais de 2 milhões para apoiar a Juventude, assim como programas específicos.

Em resposta ao deputado Sérgio Oliveira, também do PSD, que quis saber como será feito o reforço da resposta aos idosos, nomeadamente ao nível de novas unidades, a secretária regional disse prever uma meta de 1.300 camas até ao 3.º trimestre de 2025.

No que diz respeito ao PRR, estão em curso 12 projectos - 3 Lares públicos e 9 Lares de IPSS - para os quais foram alocados recursos no valor de cerca de 50 milhões de euros. Estes projectos concorrem para a intervenção em 709 vagas, onde se inclui a criação de 453 novas vagas.

Celestino Sebastião pediu a Ana Sousa para especificar quais as medidas de apoio para os desempregados, bem assim quais as medidas para as empresas que apoiem estas contratações.

"Estamos empenhados em reforçar a capacitação dos nossos jovens e a sua integração no mercado de trabalho", respondeu a secretária regional. Após os estágios profissionais, lembrou, "há prémios e incentivos à contratação".

Sobre a juventude, Nuno Morna, do IL, disse que o Governo reduziu o desemprego Jovem, mas que tal aconteceu com a saída destes para outros países.